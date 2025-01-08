Атака на Запоріжжя. Росія вдарила ФАБами по скупченню людей – фото
Росія вдарила по Запоріжжю двома керованими авіабомбами ФАБ-500 з УМПК (універсальним модулем планування і корекції). Більшість постраждалих у цей момент перебували на вулиці та у громадському транспорті, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
Ворожі бомби вибухнули серед скупчення людей, а саме біля адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Внаслідок удару зайнялися будівля та автомобілі.
Поліційні парамедики врятували п'ятьох людей. Усього вбито 13 осіб, а поранень зазнали 33 людини.
Станом на 20:30 пошуково-рятувальні роботи завершені, повідомили у МВС і показали кадри з місця події.
ДОПОВНЕНО О 21:40. До 63 збільшилася кількість поранених внаслідок ворожого удару, повідомили в Офісі генпрокурора.
- Вдень 8 січня Росія вдарила по промисловій інфраструктурі в Запоріжжі. Спочатку було відомо про одного загиблого та 30 постраждалих.
- Згодом у Запоріжжі зросла кількість загиблих до 13 осіб через ворожий удар КАБами.