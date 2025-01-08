Атака на Запоріжжя. Росія вдарила ФАБами по скупченню людей – фото
Удар по Запоріжжю (Фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Росія вдарила по Запоріжжю двома керованими авіабомбами ФАБ-500 з УМПК (універсальним модулем планування і корекції). Більшість постраждалих у цей момент перебували на вулиці та у громадському транспорті, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Ворожі бомби вибухнули серед скупчення людей, а саме біля адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Внаслідок удару зайнялися будівля та автомобілі.

Атака на Запоріжжя. Росія вдарила ФАБами по скупченню людей – фото
Атака на Запоріжжя. Росія вдарила ФАБами по скупченню людей – фото

Поліційні парамедики врятували п'ятьох людей. Усього вбито 13 осіб, а поранень зазнали 33 людини.

Станом на 20:30 пошуково-рятувальні роботи завершені, повідомили у МВС і показали кадри з місця події.

ДОПОВНЕНО О 21:40. До 63 збільшилася кількість поранених внаслідок ворожого удару, повідомили в Офісі генпрокурора.

Атака на Запоріжжя. Росія вдарила ФАБами по скупченню людей – фото
Атака на Запоріжжя. Росія вдарила ФАБами по скупченню людей – фото
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