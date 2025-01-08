У Запоріжжі 13 загиблих через удар КАБами. Зеленський відреагував

Удар по Запоріжжю (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя 8 січня загинули 13 осіб. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ворог вдарив по місту авіабомбами. Він вкотре підкреслив, що завершити повномасштабну війну можливо лише завдяки силі.

"Немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди. Потрібен тиск на Росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні. Завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі", – сказав він.

Ворог атакував промислову інфраструктуру у Запоріжжі вдень. За словами Федорова, серед постраждалих також можуть бути й діти. На місці продовжують працювати екстрені служби.

За даними Офісу генпрокурора, постраждали не 30, а 29 осіб. Також зруйновані багатоповерхівки, промисловий об’єкт та інша інфраструктура міста. Уламки авіабомб влучили в трамвай та маршрутку з пасажирами. Пошкоджено автомобілі, припарковані поряд.