В Запорожье 13 погибших из-за удара КАБами. Зеленский отреагировал

Удар по Запорожью (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

В результате российской атаки на Запорожье 8 января погибли 13 человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Президент Владимир Зеленский отметил, что враг ударил по городу авиабомбами. Он в очередной раз подчеркнул, что завершить полномасштабную войну можно только благодаря силе.

"Нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди. Нужно давление на Россию за террор. Нужно поддерживать защиту жизней в Украине. Завершить такую войну надежным миром можно только благодаря силе", – сказал он.

Враг атаковал промышленную инфраструктуру в Запорожье днем. По словам Федорова, среди пострадавших могут быть и дети. На месте продолжают работать экстренные службы.

По данным Офиса генпрокурора, пострадали не 30, а 29 человек. Также разрушены многоэтажки, промышленный объект и другая инфраструктура города. Обломки авиабомб попали в трамвай и маршрутку с пассажирами. Повреждены автомобили, припаркованные рядом.