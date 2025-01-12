Россиянам до Днепропетровской области 7 км, они уже могут бить авиабомбами – власть

В зоне повышенного риска находятся семь пограничных громад Днепропетровской области

Российская "Су-шка" сбрасывает КАБ (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Расстояние от линии фронта до границ Днепропетровской области сократилось до менее чем 7 км, теперь управляемые авиационные бомбы и артиллерия могут доставать пограничные громады с Донбасса. Об этом со ссылкой на данные аналитической группы DeepState сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, в зоне повышенной опасности находятся Великомихайловская, Маломихайловская, Новопавловская, Межевская, Покровская, Петропавловская и Васильковская громады.

Опасность касается не только восточной части Синельниковского района, но и соседних территорий, в частности приграничных зон Павлоградского района со стороны Покровского направления, добавил Лукашук.

Он призвал жителей указанных выше громад серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Карта: DeepState