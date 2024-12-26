Россия ударила по рынку в Никополе, часть пострадавших в тяжелом состоянии – фото
Россия утром 26 декабря Россия атаковала Никополь в Днепропетровской области. Ранены местные жители, повреждены торговые киоски, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Враг нанес удар по городу артиллерией и дронами-камикадзе, сообщил глава Никополя Александр Саюк. Удар по центральному рынку пришелся именно дронами.
Сначала было известно о шести раненых, а затем их количество возросло до восьми человек. Семь человек были госпитализированы. Одна женщина находится в критическом состоянии, еще три – 39, 63 и 64 лет, в тяжелом.
Торговые киоски на рынке разбиты.
- Россия нанесла ракетный удар по Украине "Калибрамы" в ночь на 25 декабря. Удары пришлись по энергетике, были применены ограничения потребления света, в том числе в Днепре.
- В Днепре повреждены школы, детсады и больница из-за этой массированной вражеской атаки.
- По Харькову кафиры нанесли не менее семи ударов за утро. Впоследствии появились фотографии последствий вражеской атаки.