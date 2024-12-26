Россия ударила по рынку в Никополе, часть пострадавших в тяжелом состоянии – фото

Удар по Никополю (Фото: ГСЧС)

Россия утром 26 декабря Россия атаковала Никополь в Днепропетровской области. Ранены местные жители, повреждены торговые киоски, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Враг нанес удар по городу артиллерией и дронами-камикадзе, сообщил глава Никополя Александр Саюк. Удар по центральному рынку пришелся именно дронами.

Сначала было известно о шести раненых, а затем их количество возросло до восьми человек. Семь человек были госпитализированы. Одна женщина находится в критическом состоянии, еще три – 39, 63 и 64 лет, в тяжелом.

Торговые киоски на рынке разбиты.