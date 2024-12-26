Росія вдарила по ринку у Нікополі, частина постраждалих у важкому стані – фото

Удар по Нікополю (Фото: ДСНС)

Росія вранці 26 грудня атакувала Нікополь у Дніпропетровській області. Поранені місцеві мешканці, пошкоджені торгові кіоски, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Ворог завдав удару по місту артилерією та дронами-камікадзе, повідомив голова Нікополя Олександр Саюк. Удар по центральному ринку прийшовся саме дронами.

Спочатку було відомо про шістьох поранених, а потім їх кількість зросла до восьми осіб. Семеро людей госпіталізували. Одна жінка перебуває у критичному стані, ще троє – 39, 63 та 64 років — у важкому.

Торговельні кіоски на ринку потрощені.