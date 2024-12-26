Росія вдарила по ринку у Нікополі, частина постраждалих у важкому стані – фото
Росія вранці 26 грудня атакувала Нікополь у Дніпропетровській області. Поранені місцеві мешканці, пошкоджені торгові кіоски, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Ворог завдав удару по місту артилерією та дронами-камікадзе, повідомив голова Нікополя Олександр Саюк. Удар по центральному ринку прийшовся саме дронами.
Спочатку було відомо про шістьох поранених, а потім їх кількість зросла до восьми осіб. Семеро людей госпіталізували. Одна жінка перебуває у критичному стані, ще троє – 39, 63 та 64 років — у важкому.
Торговельні кіоски на ринку потрощені.
- Росія завдала ракетного удару по Україні "Калібрами" в ніч проти 25 грудня. Удари прийшлися по енергетиці, було застосовано обмеження споживання світла, зокрема у Дніпрі.
- У Дніпрі пошкоджено школи, дитсадки та лікарню через цю масовану ворожу атаку.
- По Харкову окупанти завдали щонайменше сім ударів за ранок. Згодом з'явилися фото наслідків ворожої атаки.