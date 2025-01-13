Глава Днепропетровской ОВА ответил главе облсовета, который запугивал КАБ и артиллерией

Лысак подчеркнул, что прилеты КАБ и артиллерийских снарядов на территорию приграничных общин области – это не новость

Су-34, один из носителей КАБ (Иллюстративный скриншот из видео Минобороны РФ)

Российские управляемые авиационные бомбы уже давно достают до территорий Днепропетровской области, так что не стоит этим запугивать местных. Так руководитель областной военной администрации Сергей Лысак ответил главе облсовета Николаю Лукашуку.

12 января Лукашук написал, что расстояние от линии фронта до границ Днепропетровской области сократилось до менее чем семи километров, и теперь КАБ и артиллерия могут доставать пограничных общин (Великомихайловской, Маломихайловской, Новопавловской, Межевской, Покровской, Петропавловской и Васильковской).

"Хочу дать совет всем блогерам из числа должностных лиц Днепропетровской области, которые считают себя профессиональными экспертами в военных делах. Раскрою тайну. КАБ и вражеская артиллерия для людей из приграничных общин – не новость", – ответил Лысак.

Он заявил, что "рейтингов на страхе не получишь", и посоветовал вместо постов и запугиваний улучшить "что-то реальное, а не как всегда".

Лысак также напомнил, что единственным официальным источником о ситуации на фронте являются военные объединения.

С сентября 2024 года от КАБ страдает также Запорожье. До этого вражеская тактическая авиация не доставала до областного центра. Теперь город регулярно страдает от российских атак авиабомбами.

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