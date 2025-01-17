Россия атаковала дронами Киевскую область, ранен 12-летний ребенок

У мальчика 2012 года рождения подозрение на контузию и рваная рана бедра

Охота на шахеды (Фото: Сухопутные войска)

В ночь на 17 января российские оккупационные войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками, в результате падения обломков ранен ребенок. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, в результате сбития вражеского беспилотника в одном из населенных пунктов Киевщины ранен ребенок 2012 года рождения.

"У мальчика подозрение на контузию и рваная рана бедра. Он госпитализирован в больницу. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал глава ОВА.

В результате падения обломков возник пожар, который охватил кафе-магазин и близлежащую котельную на площади около 200 квадратных метров. В настоящее время пожар удалось локализовать.