Росія вкотре атакувала Україну дронами, один з них полетів до Румунії

Три десятки ворожих безпілотників було збито над 11 областями України

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Штефан)

У ніч проти 17 січня та вранці російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками та дронами-імітаторами, українські військові збили три десятки, один залетів до Румунії. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

За даними військових, цього разу Росія запустила в бік України 50 "шахедів" та безпілотники-імітатори з п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

33 ворожі БпЛА збили у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Ворожі ударні безпілотники вразили підприємства на Одещині. Унаслідок падіння збитих дронів пошкоджені будівлі установ, приватних підприємств і житлових господарств на Харківщині, Черкащині та Київщині.

Дев’ять ворожих дронів-імітаторів були локаційно втрачені без наслідків, а один залишив повітряний простір України в напрямку Румунії.