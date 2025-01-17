Росія вкотре атакувала Україну дронами, один з них полетів до Румунії
У ніч проти 17 січня та вранці російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками та дронами-імітаторами, українські військові збили три десятки, один залетів до Румунії. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.
За даними військових, цього разу Росія запустила в бік України 50 "шахедів" та безпілотники-імітатори з п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
33 ворожі БпЛА збили у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.
Ворожі ударні безпілотники вразили підприємства на Одещині. Унаслідок падіння збитих дронів пошкоджені будівлі установ, приватних підприємств і житлових господарств на Харківщині, Черкащині та Київщині.
Дев’ять ворожих дронів-імітаторів були локаційно втрачені без наслідків, а один залишив повітряний простір України в напрямку Румунії.
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