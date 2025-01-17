Россия в очередной раз атаковала Украину дронами, один из них полетел в Румынию

Три десятка вражеских беспилотников были сбиты над 11 областями Украины

Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 17 января и утром российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками и дронами-имитаторами, украинские военные сбили три десятка, один залетел в Румынию. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По данным военных, на этот раз Россия запустила в сторону Украины 50 "шахедов" и беспилотники-имитаторы по пяти направлениям: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

33 вражеских БПЛА сбили в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

Вражеские ударные беспилотники поразили предприятия в Одесской области. В результате падения сбитых дронов повреждены здания учреждений, частных предприятий и жилищных хозяйств в Харьковской, Черкасской и Киевской областях.

Девять вражеских дронов-имитаторов были локационно потеряны без последствий, а один покинул воздушное пространство Украины в направлении Румынии.