Россия ударила по Украине четырьмя "Искандерами" и тремя десятками дронов – Воздушные силы
Россия ударила по Украине четырьмя ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 39 дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Силы противовоздушной обороны сбили две ракеты и более 20 дронов, сообщили в Воздушных силах.
Россия атаковала дронами из Миллерово, Брянска, Приморско-Ахтарска, а ракеты запускала из Воронежской и Брянской областей.
По состоянию на 08:00 подтверждено сбивание двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 в Киевской области и 24 дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях.
Еще 14 вражеских БпЛА-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.
В результате падения обломков сбитой ракеты в Шевченковском районе Киева погибли четыре человека. В Запорожье враг атаковал баллистикой одно из предприятий.
- В результате вражеской атаки 18 января по Киеву повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская", она закрыта.
- В Запорожье 10 человек пострадали в результате вражеского удара.