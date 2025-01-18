Россия ударила по инфраструктурному объекту в Запорожье, есть раненые и разрушения
Последствия атаки (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Утром 18 января российская армия атаковала Запорожье, предварительно баллистическими ракетами. Поврежден объект инфраструктуры, есть раненые, сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров.

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 05:50, а в 06:01 в Запорожье раздались взрывы.

В результате вражеского удара по центральной части города ранены два человека, отметил Федоров. Также частично разрушено админздание одного из промышленных объектов, повреждены жилые дома и частный транспорт.

ДОПОЛНЕНО в 07:40. Число пострадавших возросло до шести человек, все они госпитализированы. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, еще две женщины и трое мужчин – в состоянии средней тяжести.

На месте попаданий работают пять бригад скорой помощи, сообщил Федоров.

Россия ударила по инфраструктурному объекту в Запорожье, есть раненые и разрушения
Россия ударила по инфраструктурному объекту в Запорожье, есть раненые и разрушения
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ЗапорожьеатакаИван Федоров