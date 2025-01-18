Россия ударила по инфраструктурному объекту в Запорожье, есть раненые и разрушения

Последствия атаки (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Утром 18 января российская армия атаковала Запорожье, предварительно баллистическими ракетами. Поврежден объект инфраструктуры, есть раненые, сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 05:50, а в 06:01 в Запорожье раздались взрывы.

В результате вражеского удара по центральной части города ранены два человека, отметил Федоров. Также частично разрушено админздание одного из промышленных объектов, повреждены жилые дома и частный транспорт.

ДОПОЛНЕНО в 07:40. Число пострадавших возросло до шести человек, все они госпитализированы. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, еще две женщины и трое мужчин – в состоянии средней тяжести.

На месте попаданий работают пять бригад скорой помощи, сообщил Федоров.

Днем 8 января Россия атаковала промышленную инфраструктуру в Запорожье. Известно о 13 погибших и 127 пострадавших, среди которых ребенок. 17 января число погибших возросло до 14 человек.

11 января в Запорожье россияне ударили по гражданскому автомобилю, в котором ехали пять человек. В результате атаки есть погибшие и раненые.

12 января в Запорожье из-за удара РФ был разрушен дом и ранены люди.