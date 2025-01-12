В Запорожье из-за удара РФ разрушен дом и ранены люди – фото последствий
Вечером 12 января российские оккупационные войска атаковали Запорожье, в результате чего ранения получили два человека. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Воздушная тревога для области была объявлена в 19:06, взрывы в Запорожье прогремели через полчаса после этого.
По словам Федорова, из-за вражеского беспилотника в городе загорелся частный дом, пострадали два человека: мужчина и женщина. У них взрывные травмы и ранения конечностей.
Их состояние оценивается как среднее.