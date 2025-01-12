В Запорожье из-за удара РФ разрушен дом и ранены люди – фото последствий

Пострадавшие в среднем состоянии, у них взрывные травмы и ранения конечностей

Фото: Иван Федоров/Telegram

Вечером 12 января российские оккупационные войска атаковали Запорожье, в результате чего ранения получили два человека. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Воздушная тревога для области была объявлена в 19:06, взрывы в Запорожье прогремели через полчаса после этого.

По словам Федорова, из-за вражеского беспилотника в городе загорелся частный дом, пострадали два человека: мужчина и женщина. У них взрывные травмы и ранения конечностей.

Их состояние оценивается как среднее.

Фото: Иван Федоров/Telegram

Фото: Иван Федоров/Telegram

Фото: Иван Федоров/Telegram

Днем 8 января Россия атаковала промышленную инфраструктуру в Запорожье. Известно о 13 погибших и 127 пострадавших, среди которых ребенок.

Вечером 10 января российские оккупационные войска ударили по Запорожью, два человека получили ранения.