Украинские военные в течение недели сбили 400 дронов и ракет россиян – видео
Воздушные силы ВСУ (Фото: Генштаб)

В течение недели украинские военные сбили 400 средств воздушного нападения российских оккупантов. Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины показало, как это было.

По словам военных, с 6 по 12 января в небе над Украиной были сбиты:

четыре ракеты разных типов;

299 ударных БпЛА типа "Shahed";

67 разведывательных БпЛА;

30 БпЛА других типов.

В течение недели тактическая авиация Воздушных сил выполнила 40 вылетов для истребительного прикрытия, боевых задач и авиационной поддержки сухопутных войск.

Украинские пилоты уничтожили 43 воздушные цели, а также нанесли многочисленные авиаудары по врагу, используя различные типы бомб и ракет.

В результате были уничтожены командные пункты, скопления техники и личного состава противника, а также полевые склады боеприпасов.

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