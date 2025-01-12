Украинские военные в течение недели сбили 400 дронов и ракет россиян – видео

Украинские пилоты, в частности, уничтожили 43 воздушные цели, а также нанесли многочисленные авиаудары по врагу, используя различные типы бомб и ракет

Воздушные силы ВСУ (Фото: Генштаб)

В течение недели украинские военные сбили 400 средств воздушного нападения российских оккупантов. Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины показало, как это было.

По словам военных, с 6 по 12 января в небе над Украиной были сбиты:

→ четыре ракеты разных типов;

→ 299 ударных БпЛА типа "Shahed";

→ 67 разведывательных БпЛА;

→ 30 БпЛА других типов.

В течение недели тактическая авиация Воздушных сил выполнила 40 вылетов для истребительного прикрытия, боевых задач и авиационной поддержки сухопутных войск.

Украинские пилоты уничтожили 43 воздушные цели, а также нанесли многочисленные авиаудары по врагу, используя различные типы бомб и ракет.

В результате были уничтожены командные пункты, скопления техники и личного состава противника, а также полевые склады боеприпасов.