Украинские военные в течение недели сбили 400 дронов и ракет россиян – видео
В течение недели украинские военные сбили 400 средств воздушного нападения российских оккупантов. Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины показало, как это было.
По словам военных, с 6 по 12 января в небе над Украиной были сбиты:
→ четыре ракеты разных типов;
→ 299 ударных БпЛА типа "Shahed";
→ 67 разведывательных БпЛА;
→ 30 БпЛА других типов.
В течение недели тактическая авиация Воздушных сил выполнила 40 вылетов для истребительного прикрытия, боевых задач и авиационной поддержки сухопутных войск.
Украинские пилоты уничтожили 43 воздушные цели, а также нанесли многочисленные авиаудары по врагу, используя различные типы бомб и ракет.
В результате были уничтожены командные пункты, скопления техники и личного состава противника, а также полевые склады боеприпасов.
- С вечера 10 и в ночь на 11 января 2025 года захватчики атаковали Украину 74 дронами: военные сбили 47 российских беспилотников, еще 27 – не достигли целей.
- В ночь на 12 января украинские военные сбили 60 российских беспилотников, еще 34 дрона не достигли своих целей.