ВСУ сбили 47 российских дронов, еще 27 не достигли целей

Предварительно обошлось без жертв, из-за падения обломков сбитых дронов в семи областях есть повреждения

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Украинские военные сбили 47 российских беспилотников, еще 27 – не достигли целей. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По их данным, с вечера 10 и в ночь на 11 января захватчики атаковали Украину 74 дронами-камикадзе типа Shahed и беспилотниками-имитаторами из Миллерово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск в России.

Воздушное нападение оккупантов отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны.

По состоянию на 9:00 военные подтверждают избиение 47 "шахедов" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.

Предварительно обошлось без жертв, из-за падения обломков сбитых дронов в семи областях повреждены хозяйственные здания, учреждения, частные дома и автотранспорт.

Последствия удара ликвидируют, пострадавшим оказывается помощь.

В то же время 27 российских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий, заключают Воздушные силы.