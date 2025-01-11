В Запорожской области РФ ударила дроном по гражданскому авто: есть погибшая и раненые

Захватчики всю ночь на 11 января атаковали село Приморское

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

В Запорожской области россияне ударили по гражданскому автомобилю, в котором ехали пять человек: есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.

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Захватчики всю ночь на 11 января атаковали село Приморское, а к утру ударили беспилотником по гражданскому автомобилю – от полученных травм на месте погибла 47-летняя жительница населенного пункта.

Еще четыре человека получили ранения: мужчины 46 и 60 лет и женщины 49 и 52 лет находятся в больнице.

Состояние одного из мужчин крайне тяжелое, медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, подытожил Федоров.

Село Приморское находится на расстоянии около 5 километров от линии фронта:

Приморское на карте Deepstate (белая отметка, обведенная красным)

Днем 8 января Россия атаковала промышленную инфраструктуру в Запорожье. Известно о 13 погибших и 127 пострадавших, среди которых ребенок.

Вечером 10 января российские оккупационные войска ударили по Запорожью, два человека получили ранения.