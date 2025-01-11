В Запорожской области РФ ударила дроном по гражданскому авто: есть погибшая и раненые
В Запорожской области россияне ударили по гражданскому автомобилю, в котором ехали пять человек: есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.
Захватчики всю ночь на 11 января атаковали село Приморское, а к утру ударили беспилотником по гражданскому автомобилю – от полученных травм на месте погибла 47-летняя жительница населенного пункта.
Еще четыре человека получили ранения: мужчины 46 и 60 лет и женщины 49 и 52 лет находятся в больнице.
Состояние одного из мужчин крайне тяжелое, медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, подытожил Федоров.
Село Приморское находится на расстоянии около 5 километров от линии фронта: