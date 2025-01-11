На Запоріжжі росіяни вдарили дроном по цивільній автівці: є загибла та постраждалі

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

На Запоріжжі росіяни вдарили по цивільній автівці, у якій їхали пʼятеро людей: є загибла та поранені. Про це повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.

Загарбники всю ніч на 11 січня атакували село Приморське, а на ранок вдарили безпілотником по цивільній автівці – від отриманих травм на місці загинула 47-річна жителька населеного пункту.

Ще четверо людей отримали поранення: чоловіки 46 та 60 років й жінки 49 та 52 років наразі перебувають у лікарні.

Стан одного з чоловіків вкрай важкий, медики надають постраждалим усю необхідну допомогу, підсумував Федоров.

Село Приморське розташоване на відстані близько 5 кілометрів від лінії фронту:

Приморське на мапі Deepstate (біла позначка, обведена червоним)

Удень 8 січня Росія атакувала промислову інфраструктуру в Запоріжжі. Відомо про 13 загиблих та 127 постраждалих, серед яких дитина.

Ввечері 10 січня російські окупаційні війська вдарили по Запоріжжю, двоє людей дістали поранення.