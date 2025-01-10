Росія атакувала Запоріжжя та поранила двох людей

Внаслідок російського обстрілу поранення дістали чоловік та жінка, їх везуть до лікарні

Запоріжжя (Фото: сайт міськради)

Ввечері 10 січня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, двоє людей дістали поранення. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Повітряну тривогу було оголошено для Запорізької області о 20:47, вибухи пролунали майже за годину після цього.

Згодом Федоров повідомив про двох поранених: 39-річного чоловіка та 56-річну жінку, наразі медики доправляють їх у лікарню.