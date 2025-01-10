Росія атакувала Запоріжжя та поранила двох людей
Ввечері 10 січня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, двоє людей дістали поранення. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Повітряну тривогу було оголошено для Запорізької області о 20:47, вибухи пролунали майже за годину після цього.
Згодом Федоров повідомив про двох поранених: 39-річного чоловіка та 56-річну жінку, наразі медики доправляють їх у лікарню.
- Удень 8 січня Росія атакувала промислову інфраструктуру в Запоріжжі. Відомо про 13 загиблих та 123 постраждалих, серед яких дитина.
- Попередньо повідомлялося про удар КАБами, але згодом стало відомо, що це були ФАБ-500 з УМПК (універсальним модулем планування і корекції, що встановлюється для збільшення дальності польоту і точності наведення на ціль).