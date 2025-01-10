Россия атаковала Запорожье и ранила двух человек

В результате российских обстрелов ранения получили мужчина и женщина, их везут в больницу

Запорожье (Фото: сайт горсовета)

Вечером 10 января российские оккупационные войска атаковали Запорожье, два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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Воздушная тревога была объявлена для Запорожской области в 20:47, взрывы прогремели почти через час после этого.

Впоследствии Федоров сообщил о двух раненых: 39-летнем мужчине и 56-летней женщине, сейчас медики доставляют их в больницу.

Днем 8 января Россия атаковала промышленную инфраструктуру в Запорожье. Известно о 13 погибших и 123 пострадавших, среди которых ребенок.

Предварительно сообщалось об ударе КАБами, но впоследствии стало известно, что это были ФАБ-500 с УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции, устанавливаемым для увеличения дальности полета и точности наведения на цель).