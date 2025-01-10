Россия атаковала Запорожье и ранила двух человек
Вечером 10 января российские оккупационные войска атаковали Запорожье, два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Воздушная тревога была объявлена для Запорожской области в 20:47, взрывы прогремели почти через час после этого.
Впоследствии Федоров сообщил о двух раненых: 39-летнем мужчине и 56-летней женщине, сейчас медики доставляют их в больницу.
- Днем 8 января Россия атаковала промышленную инфраструктуру в Запорожье. Известно о 13 погибших и 123 пострадавших, среди которых ребенок.
- Предварительно сообщалось об ударе КАБами, но впоследствии стало известно, что это были ФАБ-500 с УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции, устанавливаемым для увеличения дальности полета и точности наведения на цель).