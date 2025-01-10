Национальная полиция опубликовала видео первых минут после самой масштабной по количеству пострадавших российской атаки ФАБ на Запорожье.

Во время циничного обстрела запорожские патрульные одними из первых прибыли на место трагедии.

Они оказывали медицинскую помощь травмированным и помогали эвакуироваться в безопасные места, так как угроза повторного удара была чрезвычайно высокой.

Также инспекторы перекрывали дорожное движение, чтобы обезопасить других людей.

"На служебных автомобилях полицейские транспортировали раненых в больницы. Каждая минута была решающей для жизни людей", – говорится в сообщении.

Глава областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что по состоянию на утро 10 января 13 человек погибли, 123 получили ранения, среди которых 66 находятся в больницах (11 в тяжелом состоянии в реанимации), 50 – на амбулаторном лечении.

"Это самый масштабный случай с начала полномасштабного вторжения, где зафиксировано такое большое количество пострадавших одновременно", – написал он.

Удар по густонаселенному району произошел в часы пик (15:30–16:00), когда жители возвращались с работы. Уничтожены две маршрутки, погибли пассажиры. В трамвае погибли два человека. Повреждено 36 автомобилей.

Днем 8 января Россия атаковала промышленную инфраструктуру в Запорожье.

Предварительно сообщалось об ударе КАБ, но впоследствии стало известно, что это были ФАБ-500 с УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции, устанавливаемым для увеличения дальности полета и точности наведения на цель).

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