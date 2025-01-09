Зеленский в Италии говорил с Мэлони о защите от ударов России: Таких как по Запорожью

Главной темой встречи министров обороны во время Рамштайна была потребность Украины в ракетах для систем ПВО

Владимир Зеленский и Джорджа Мэлони (Фото: FILIPPO ATTILI / EPA)

Президент Владимир Зеленский прибыл в Италию и встретился с премьер-министром страны Джорджей Мелони.

"Обсудили помощь в защите наших людей и наших городов и сел от российских ударов, таких как по Запорожью", – написал Зеленский.

По его словам, Украина очень благодарна Италии за поддержку ее противовоздушной обороны.

Глава государства отметил, что на встрече говорили о "дальнейшем важном взаимодействии" в развитии украинского воздушного щита и сотрудничестве с партнерами для приближения мира.

Кроме этого обсуждалась совместная работа по восстановлению, которая "может укрепить обе наши страны: о наших экономиках, рабочих местах для наших людей, социальном развитии", сообщил президент.

Также во время встречи в формате Рамштайн министр обороны Рустем Умеров провел встречу с итальянским коллегой Гвидо Крозетто. Главной темой была потребность Украины в ракетах для систем ПВО.

Стороны обсудили возможности, которые может предоставить Италия с учетом значительного опыта ее компаний в производстве ПВО и боеприпасов к ним, а особое внимание должностные лица уделили перспективам совместного производства таких систем и ракет.

В сентябре министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в ближайшее время Рим передаст Украине вторую батарею противовоздушной обороны SAMP-T.