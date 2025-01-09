Зеленский в Италии говорил с Мэлони о защите от ударов России: Таких как по Запорожью
Владимир Зеленский и Джорджа Мэлони (Фото: FILIPPO ATTILI / EPA)

Президент Владимир Зеленский прибыл в Италию и встретился с премьер-министром страны Джорджей Мелони.

"Обсудили помощь в защите наших людей и наших городов и сел от российских ударов, таких как по Запорожью", – написал Зеленский.

По его словам, Украина очень благодарна Италии за поддержку ее противовоздушной обороны.

Глава государства отметил, что на встрече говорили о "дальнейшем важном взаимодействии" в развитии украинского воздушного щита и сотрудничестве с партнерами для приближения мира.

Кроме этого обсуждалась совместная работа по восстановлению, которая "может укрепить обе наши страны: о наших экономиках, рабочих местах для наших людей, социальном развитии", сообщил президент.

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Также во время встречи в формате Рамштайн министр обороны Рустем Умеров провел встречу с итальянским коллегой Гвидо Крозетто. Главной темой была потребность Украины в ракетах для систем ПВО.

Стороны обсудили возможности, которые может предоставить Италия с учетом значительного опыта ее компаний в производстве ПВО и боеприпасов к ним, а особое внимание должностные лица уделили перспективам совместного производства таких систем и ракет.

В сентябре министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в ближайшее время Рим передаст Украине вторую батарею противовоздушной обороны SAMP-T.

  • Днем 8 января Россия атаковала промышленную инфраструктуру в Запорожье. По состоянию на 9 января известно о 13 погибших и 122 пострадавших, среди которых ребенок.
  • Предварительно сообщалось об ударе КАБами, но впоследствии стало известно, что это были ФАБ-500 с УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции, устанавливаемым для увеличения дальности полета и точности наведения на цель).
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