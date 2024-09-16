Италия отправит Украине вторую батарею SAMP-T

Глава МИД Италии Антонио Таяни подчеркнул, что Украина не просила больше помощи, чем та, которую уже предоставляет Италия

SAMP-T (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в ближайшее время Рим передаст Украине дополнительную батарею противовоздушной обороны SAMP-T. Его цитирует Lombardia Live.

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"Мы предоставили Киеву безоговорочную помощь, военную, гражданскую, финансовую. А сейчас мы собираемся отправить вторую батарею SAMP-T для защиты украинского населения", – сказал Таяни.

Итальянский министр подчеркнул, что Украина не просила больше помощи, чем та, которую уже предоставляет Италия.

Он также выразил надежду, что до конца года удастся организовать "значительную мирную конференцию" по Украине.

13 января 2023 года сообщалось, что премьер Италии Джорджа Мелони приняла решение передать Украине батарею зенитного ракетного комплекса SAMP-T.

4 июня Таяни подтвердил, что Рим передаст Украине систему противовоздушной обороны SAMP-T в новом пакете военной помощи.

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