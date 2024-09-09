Messaggero: Зеленский просит Мелони стать посредницей в переговорах с США по Patriot

Президент хотел бы, чтобы Мелони повлияла на Байдена, чтобы тот передал Украине значительное количество Patriot до выборов президента США

Владимир Зеленский и Джорджа Мелоны (Фото: ЕРА/пресс-служба правительства Италии)

Президент Владимир Зеленский попросил итальянского премьера Джорджу Мелони стать посредником в переговорах с США по поставке Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом пишет газета Messaggero со ссылкой на осведомленные источники.

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Сообщается, что Зеленский намерен привлечь Рим к посреднической роли. По данным собеседников журналистов, он хотел бы, чтобы Мелони, как глава G7 до конца года, повлияла на Вашингтон, чтобы тот передал значительное количество Patriot до выборов президента США.

Кроме того, во время встречи в Италии Зеленский и Мелони обсудили передачу Украине второго зенитного комплекса Samp-T. Хотя решение о его передаче было принято в июне, поставки задержали из-за технических проблем.

Согласно последним данным от источников Messaggero, отправка Samp-T ожидается до конца сентября, о чем Мелони заверила Зеленского.

Известно, что Зеленский встречался с Мелони 7 сентября.

29 августа уже бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые обещанные западными союзниками системы противовоздушной обороны Patriot до сих пор не прибыли в Украину.

По словам Зеленского, Украине нужно 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо.

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