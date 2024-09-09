Messaggero: Зеленський просить Мелоні стати посередницею у переговорах з США щодо Patriot

Президент хотів би, щоб Мелоні вплинула на Байдена, щоб той передав Україні значну кількість Patriot до виборів президента США

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні (Фото: ЕРА/пресслужба уряду Італії)

Президент Володимир Зеленський попросив італійську прем'єрку Джорджу Мелоні стати посередницею у переговорах із США щодо постачання Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Про це пише газета Messaggero з посиланням на обізнані джерела.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Повідомляється, що Зеленський планує залучити Рим до посередницької ролі. За даними співрозмовників журналістів, він хотів би, щоб Мелоні, як очільниця G7 до кінця року, вплинула на Вашингтон, щоб той передав значну кількість Patriot до виборів президента США.

Крім того, під час зустрічі в Італії Зеленський і Мелоні обговорили передання Україні другого зенітного комплексу Samp-T. Хоча рішення про його передання було ухвалено в червні, постачання затримали через технічні проблеми.

Згідно з останніми даними від джерел Messaggero, відправлення Samp-T очікується до кінця вересня, про що Мелоні запевнила Зеленського.

Відомо, що Зеленський зустрічався з Мелоні 7 вересня.

29 серпня вже колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що деякі обіцяні західними союзниками системи протиповітряної оборони Patriot досі не прибули в Україну.

За словами Зеленського, Україні потрібно 25 систем Patriot, щоб повністю закрити небо.

Читайте також: Румунія подарує Україні ЗРК Patriot – президент країни