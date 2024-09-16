Італія відправить Україні другу батарею SAMP-T

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні наголосив, що Україна не просила більше допомоги, ніж та, яку вже надає Італія

SAMP-T (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що найближчим часом Рим передасть Україні додаткову батарею протиповітряної оборони SAMP-T. Його цитує Lombardia Live.

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"Ми надали Києву беззастережну допомогу, військову, цивільну, фінансову. А зараз ми збираємося відправити другу батарею SAMP-T для захисту українського населення", – сказав Таяні.

Італійський міністр наголосив, що Україна не просила більше допомоги, ніж та, яку вже надає Італія.

Він також висловив сподівання, що до кінця року вдасться організувати "значну мирну конференцію" щодо України.

13 січня 2023 року повідомлялося, що прем'єрка Італії Джорджа Мелоні ухвалила рішення передати Україні батарею зенітного ракетного комплексу SAMP-T.

4 червня Таяні підтвердив, що Рим передасть Україні систему протиповітряної оборони SAMP-T у новому пакеті військової допомоги.

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