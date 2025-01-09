Умеров заявил, что новый "Рамштайн" состоится уже в феврале

В настоящее время министр не видит "никаких проблем", поскольку уже согласована следующая встреча Контактной группы

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

На февраль согласовано новое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров по окончании 25-й встречи "Рамштайна", передает Радио Свобода.

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"Мы уже отметили, что в феврале проводим следующий "Рамштайн". Мы хотим, чтобы США остались и усилили присутствие, форматы разные, как вы знаете, мы создали NSATU [миссия НАТО], есть несколько европейских стран, которые хотят возглавлять это, или соглашать, потому что это с Украиной вместе делается", – заявил он.

В настоящее время Умеров не видит "никаких проблем", поскольку уже согласована следующая встреча в формате "Рамштайн".

20 января состоится инаугурация новоизбранного американского президента Дональда Трампа . Он не высказывался по поводу будущего формата "Рамштайн".

Действующий министр обороны США Ллойд Остин после последнего заседания Контактной группы отказался от прогнозов по поводу ее будущего при администрации Трампа.

"О Контактной группе: это должно быть решение следующей администрации. Я сейчас не буду умножать спекуляции относительно того, произойдет ли это", – заявил чиновник.

В декабре 2024 года новое командование НАТО (NSATU) начало работать над координацией западной военной помощи Украине .

Эта миссия отнимает у США координацию помощи для Украины, которая многими рассматривается как шаг, направленный на защиту механизма поддержки против Трампа, скептически настроенного по отношению к НАТО.