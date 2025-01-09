Умеров заявил, что новый "Рамштайн" состоится уже в феврале
На февраль согласовано новое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров по окончании 25-й встречи "Рамштайна", передает Радио Свобода.
"Мы уже отметили, что в феврале проводим следующий "Рамштайн". Мы хотим, чтобы США остались и усилили присутствие, форматы разные, как вы знаете, мы создали NSATU [миссия НАТО], есть несколько европейских стран, которые хотят возглавлять это, или соглашать, потому что это с Украиной вместе делается", – заявил он.
В настоящее время Умеров не видит "никаких проблем", поскольку уже согласована следующая встреча в формате "Рамштайн".
20 января состоится инаугурация новоизбранного американского президента Дональда Трампа . Он не высказывался по поводу будущего формата "Рамштайн".
Действующий министр обороны США Ллойд Остин после последнего заседания Контактной группы отказался от прогнозов по поводу ее будущего при администрации Трампа.
"О Контактной группе: это должно быть решение следующей администрации. Я сейчас не буду умножать спекуляции относительно того, произойдет ли это", – заявил чиновник.
В декабре 2024 года новое командование НАТО (NSATU) начало работать над координацией западной военной помощи Украине .
Эта миссия отнимает у США координацию помощи для Украины, которая многими рассматривается как шаг, направленный на защиту механизма поддержки против Трампа, скептически настроенного по отношению к НАТО.
- Также во время заседания "Рамштайна", 9 января, США объявили о предоставлении помощи Украине на $500 млн . Канада объявила о выделении Украине военной помощи на 305,7 млн .
- Партнеры из Коалиции дронов пришлют Украине 30 000 FPV-беспилотников, сумма контрактов – около $55,3 млн .
- В 2025-м Норвегия направит наибольшую военную помощь в своей истории – более чем на 2 млрд евро для Украины .