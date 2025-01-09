На Рамштайне объявили, что Украина получит 30 000 FPV-дронов от партнеров

Около $55,3 млн поступило от Британии, Дании, Нидерландов, Латвии и Швеции

Иллюстративное фото: 117 отдельная механизированная бригада

Партнеры из Коалиции дронов пришлют Украине 30 000 FPV-беспилотников, сумма контрактов – около $55,3 млн. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Соответствующее заявление сделали главы оборонных ведомств Британии Джон Хили и Латвии Андрис Спрудс на Контактной группе для помощи Украины в формате "Рамштайн".

Британия и Латвия возглавляют соответствующую Коалицию дронов, в которую входят 16 стран. Деньги на новые 30 000 беспилотников для Украины поступили от Соединенного Королевства, Дании, Нидерландов, Латвии и Швеции.

Британское Минобороны отмечает, что эти "самые современные беспилотники" с осмотром от первого лица помогут Украине бороться против российской агрессии, позволяя ВСУ маневрировать мимо противовоздушной обороны оккупантов для ударов по позициям и бронетехнике РФ.

Общие инвестиции Британии в рамках Коалиции дронов составили около $18,4 млн. В общей сложности партнеры проинвестировали в фонд Коалиции более $89,8 млн.

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19 ноября правительство Британии объявило о дальнейшей военной поддержке Украины на $9,48 млн для финансирования новых ударных и разведывательных дронов.

25 ноября министр обороны Умеров заявил, что в нынешнем году страны Коалиции дронов выделят 1,8 млрд евро для поддержки ВСУ.

19 декабря Великобритания анонсировала пакет военной помощи Украине общей стоимостью в $286 млн: в перечень входят безэкипажные катера и дроны, средства РЭБ, противовоздушной обороны и другое вооружение.