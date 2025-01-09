На Рамштайні оголосили, що Україна отримає 30 000 FPV-дронів від партнерів

Близько $55,3 млн надійшли від Британії, Данії, Нідерландів, Латвії та Швеції

Ілюстративне фото: 117 окрема механізована бригада

Партнери з Коаліції дронів надішлють Україні 30 000 FPV-безпілотників, сума контрактів – близько $55,3 млн. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Відповідну заяву зробили очільники оборонних відомств Британії Джон Гілі та Латвії Андріс Спрудс на Контактній групі з допомоги Україні в форматі "Рамштайн".

Британія та Латвія очолюють відповідну Коаліцію дронів, до якої входять 16 країн. Гроші на нові 30 000 безпілотників для України надійшли від Сполученого Королівства, Данії, Нідерландів, Латвії та Швеції.

Британське Міноборони зауважує, що ці "найсучасніші безпілотники" з оглядом від першої особи допоможуть Україні боротися проти російської агресії, дозволяючи ЗСУ маневрувати повз протиповітряну оборону окупантів задля ударів по позиціях та бронетехніці РФ.

Загальні інвестиції Британії у межах Коаліції дронів склали близько $18,4 млн. Загалом партнери проінвестували до фонду Коаліції понад $89,8 млн.

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19 листопада уряд Британії оголосив про подальшу військову підтримку України на $9,48 млн для фінансування нових ударних і розвідувальних дронів.

25 листопада міністр оборони Умєров заявив, що у поточному році країни Коаліції дронів виділять 1,8 млрд євро для підтримки ЗСУ.

19 грудня Велика Британія анонсувала пакет військової допомоги Україні загальною вартістю у $286 млн: до переліку входять безекіпажні катери та дрони, засоби РЕБ і протиповітряної оборони й інше озброєння.