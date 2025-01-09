На Рамштайне Канада объявила о военной помощи Украине на $305,7 млн
Канада объявила о выделении Украине военной помощи на 305,7 млн. Об этом сообщил министр обороны страны Билл Блэр во время заседания контактной группы в формате "Рамштайн", говорится на сайте канадского правительства.
Более $138,9 пойдет на закупку и доставку в Украину снарядов большого калибра в рамках Чешской инициативы, поскольку "боеприпасы остаются одним из самых высоких приоритетов" для Украины, отметили в Минобороны Канады. В прошлом году страны выделяла более $34,7 млн, благодаря чему Украине было предоставлено 11 500 боеприпасов большого калибра.
Дополнительные $34,7 млн будут выделены на закупку боеприпасов разных калибров в канадской промышленности.
Также Канада передает $69,4 млн на "Датскую модель" – поддержку производства военных беспилотников украинской оборонной промышленностью.
Кроме этого министр Блэр объявил о передаче Украине зимнего снаряжения на $20,8 млн (в частности, речь идет о спальных мешках, зимних сапогах и термобелье). Несколько траншей с этого пожертвования были доставлены в Украину в декабре 2024-го.
Канада также передала Украине камеры с высоким качеством изображения для беспилотников на $44,4 млн, которые были доставлены в ноябре и декабре 2024 года.
Объявленная на новом "Рамштайне" помощь Украине является частью ранее объявленной дополнительной поддержки Украины на $347,4 млн, о которой сообщили на последнем саммите НАТО, а также $1,1 млрд, заложенных в канадском бюджете в прошлом году.
В общей сложности это государство предоставило Украине военную помощь на 3,1 млрд с начала полномасштабного российского вторжения.
- Также во время заседания "Рашмтайна", 9 января, США объявили о предоставлении помощи Украине на $500 млн.
- Партнеры из Коалиции дронов пришлют Украине 30 000 FPV-беспилотников, сумма контрактов – около $55,3 млн.
- В 2025-м Норвегия направит наибольшую военную помощь в своей истории – более чем на 2 млрд евро для Украины.