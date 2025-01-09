На Рамштайне Канада объявила о военной помощи Украине на $305,7 млн

Более $138,9 пойдет на закупку и доставку в Украину снарядов большого калибра в рамках Чешской инициативы

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Канада объявила о выделении Украине военной помощи на 305,7 млн. Об этом сообщил министр обороны страны Билл Блэр во время заседания контактной группы в формате "Рамштайн", говорится на сайте канадского правительства.

Более $138,9 пойдет на закупку и доставку в Украину снарядов большого калибра в рамках Чешской инициативы, поскольку "боеприпасы остаются одним из самых высоких приоритетов" для Украины, отметили в Минобороны Канады. В прошлом году страны выделяла более $34,7 млн, благодаря чему Украине было предоставлено 11 500 боеприпасов большого калибра.

Дополнительные $34,7 млн будут выделены на закупку боеприпасов разных калибров в канадской промышленности.

Также Канада передает $69,4 млн на "Датскую модель" – поддержку производства военных беспилотников украинской оборонной промышленностью.

Кроме этого министр Блэр объявил о передаче Украине зимнего снаряжения на $20,8 млн (в частности, речь идет о спальных мешках, зимних сапогах и термобелье). Несколько траншей с этого пожертвования были доставлены в Украину в декабре 2024-го.

Канада также передала Украине камеры с высоким качеством изображения для беспилотников на $44,4 млн, которые были доставлены в ноябре и декабре 2024 года.

Объявленная на новом "Рамштайне" помощь Украине является частью ранее объявленной дополнительной поддержки Украины на $347,4 млн, о которой сообщили на последнем саммите НАТО, а также $1,1 млрд, заложенных в канадском бюджете в прошлом году.

В общей сложности это государство предоставило Украине военную помощь на 3,1 млрд с начала полномасштабного российского вторжения.