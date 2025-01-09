На Рамштайні Канада оголосила про військову допомогу Україні на $305,7 млн
Канада оголосила про виділення Україні військової допомоги на 305,7 млн. Про це повідомив міністр оборони країни Білл Блер під час засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", йдеться на сайті канадського уряду.
Понад $138,9 піде на закупівлю та доставлення до України снарядів великого калібру у межах Чеської ініціативи, оскільки "боєприпаси залишаються одним із найвищих пріоритетів" для України, зазначили у Міноборони Канади. Минулоріч країни виділяла понад $34,7 млн, завдяки чому Україні було надано 11 500 боєприпасів великого калібру.
Додаткові $34,7 млн будуть виділені на закупівлю боєприпасів різних калібрів у канадської промисловості.
Також Канада передає $69,4 млн на "Данську модель" – підтримку виробництва військових безпілотників українською оборонною промисловістю.
Окрім цього міністр Блер оголосив про передання Україні зимового спорядження на $20,8 млн (зокрема, йдеться про спальні мішки, зимові чоботи та термобілизну). Декілька траншів з цієї пожертви були доставлені до України у грудні 2024-го.
Також Канада передала Україні камери з високою якістю зображення для безпілотників на $44,4 млн, котрі були доставлені у листопаді та грудні 2024 року.
Оголошена на новому "Рамштайні" допомога Україні є частиною раніше оголошеної додаткової підтримки Україні на $347,4 млн, про яку повідомили на останньому саміті НАТО, а також $1,1 млрд, закладених у минулорічному канадському бюджеті.
Загалом ця держава надала Україні військову допомогу на 3,1 млрд з початку повномасштабного російського вторгнення.
- Також під час засідання "Рамштайну", 9 січня, США оголосили про надання допомоги Україні на $500 млн.
- Партнери з Коаліції дронів надішлють Україні 30 000 FPV-безпілотників, сума контрактів – близько $55,3 млн.
- У 2025-му Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії – на понад 2 млрд євро для України.