У 2025-му Норвегія виділить для України рекордні 2 млрд євро на військову допомогу

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам (другий ліворуч) на фото українського Міноборони

У 2025-му Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії – на понад 2 млрд євро для України. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі зі своїм норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом.

"Ці домовленості виведуть нашу співпрацю на новий рівень. Разом із паном Грамом обговорили пріоритетні напрями використання цієї допомоги", – заявив український чиновник.

Окрему увагу приділили питанню посилення систем протиповітряної оборони, що є критичним напрямком, у якому Україна розраховує на підтримку з боку Норвегії, зазначив Умєров.

Він додав, що Норвегія продовжить інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс й спільні проєкти, зокрема у виробництво боєприпасів.

Також на зустрічі обговорили новий механізм співпраці "норвезьку модель", котра має доповнити уже успішну "данську модель" та посилити українську обороноздатність, зауважив український міністр.