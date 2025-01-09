У 2025-му Норвегія виділить для України рекордні 2 млрд євро на військову допомогу
У 2025-му Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії – на понад 2 млрд євро для України. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі зі своїм норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом.
"Ці домовленості виведуть нашу співпрацю на новий рівень. Разом із паном Грамом обговорили пріоритетні напрями використання цієї допомоги", – заявив український чиновник.
Окрему увагу приділили питанню посилення систем протиповітряної оборони, що є критичним напрямком, у якому Україна розраховує на підтримку з боку Норвегії, зазначив Умєров.
Він додав, що Норвегія продовжить інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс й спільні проєкти, зокрема у виробництво боєприпасів.
Також на зустрічі обговорили новий механізм співпраці "норвезьку модель", котра має доповнити уже успішну "данську модель" та посилити українську обороноздатність, зауважив український міністр.
- У грудні стало відомо, що Норвегія виділить 2,7 млрд норвезьких крон (близько $242 млн) на зміцнення українського військово-морського флоту.
- Також під час засідання Рашмтайну, 9 січня, США оголосили про надання допомоги Україні на $500 млн.
- Партнери з Коаліції дронів надішлють Україні 30 000 FPV-безпілотників, сума контрактів – близько $55,3 млн.