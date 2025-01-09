В 2025-м Норвегия выделит для Украины рекордные 2 млрд евро на военную помощь
Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм (второй слева) на фото украинского Минобороны

В 2025-м Норвегия направит наибольшую военную помощь в своей истории – более чем на 2 млрд евро для Украины. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров после встречи со своим норвежским коллегой Бьорном Арильдом Граммом.

"Эти договоренности выведут наше сотрудничество на новый уровень. Вместе с г-ном Граммом обсудили приоритетные направления использования этой помощи", – заявил украинский чиновник.

Отдельное внимание уделили вопросу усиления систем противовоздушной обороны, являющегося критическим направлением, в котором Украина рассчитывает на поддержку со стороны Норвегии, отметил Умеров.

Он добавил, что Норвегия продолжит инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и совместные проекты, в частности в производство боеприпасов.

Также на встрече обсудили новый механизм сотрудничества "норвежской модели", которая должна дополнить уже успешную "датскую модель" и усилить украинскую обороноспособность, отметил украинский министр.

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