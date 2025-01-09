В 2025-м Норвегия выделит для Украины рекордные 2 млрд евро на военную помощь
В 2025-м Норвегия направит наибольшую военную помощь в своей истории – более чем на 2 млрд евро для Украины. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров после встречи со своим норвежским коллегой Бьорном Арильдом Граммом.
"Эти договоренности выведут наше сотрудничество на новый уровень. Вместе с г-ном Граммом обсудили приоритетные направления использования этой помощи", – заявил украинский чиновник.
Отдельное внимание уделили вопросу усиления систем противовоздушной обороны, являющегося критическим направлением, в котором Украина рассчитывает на поддержку со стороны Норвегии, отметил Умеров.
Он добавил, что Норвегия продолжит инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и совместные проекты, в частности в производство боеприпасов.
Также на встрече обсудили новый механизм сотрудничества "норвежской модели", которая должна дополнить уже успешную "датскую модель" и усилить украинскую обороноспособность, отметил украинский министр.
- В декабре стало известно, что Норвегия выделит 2,7 млрд норвежских крон (около $242 млн) на укрепление украинского военно-морского флота.
- Также во время заседания Рашмтайна, 9 января, США объявили о предоставлении помощи Украине на $500 млн.
- Партнеры из Коалиции дронов пришлют Украине 30 000 FPV-беспилотников, сумма контрактов – около $55,3 млн.