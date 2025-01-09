Пентагон: Росія втратила понад дві третини своєї армії, що була на початку вторгнення

Ллойд Остін (Фото: Пентагон)

Російські втрати перевищили дві третини загальної чисельності армії РФ, котра була до початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції після засідання контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн".

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За словами чиновника, Росія втратила понад 700 000 військових в Україні – це більше, ніж вона втратила в усіх разом узятих конфліктах після Другої світової війни.

Остін зазначив, що лише у листопаді 2024-го РФ втрачала майже 1500 військових на добу.

Оскільки добровольці не можуть компенсувати такі "приголомшливі втрати", то Кремлю довелося залучати в'язнів та солдатів-контрактників, зазначив міністр.

Він додав, що Росія кидає на війну війська з КНДР – і це "ще одна явна ознака відчаю Путіна".

Також Остін зазначив, що втрати Північної Кореї становлять понад 1000 солдатів із моменту, як їх залучили до війни проти України у грудні 2024-го.

Під час Рамштайну президент Зеленський заявив, що Північна Корея втратила 4000 солдатів, але "задешево здобуває досвід" для поширення війни.

Генеральний штаб ЗСУ оцінює російські втрати у 803 100 вбитих і поранених військових станом на 9 січня.