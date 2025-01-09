Пентагон: Росія втратила понад дві третини своєї армії, що була на початку вторгнення
Російські втрати перевищили дві третини загальної чисельності армії РФ, котра була до початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції після засідання контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн".
За словами чиновника, Росія втратила понад 700 000 військових в Україні – це більше, ніж вона втратила в усіх разом узятих конфліктах після Другої світової війни.
Остін зазначив, що лише у листопаді 2024-го РФ втрачала майже 1500 військових на добу.
Оскільки добровольці не можуть компенсувати такі "приголомшливі втрати", то Кремлю довелося залучати в'язнів та солдатів-контрактників, зазначив міністр.
Він додав, що Росія кидає на війну війська з КНДР – і це "ще одна явна ознака відчаю Путіна".
Також Остін зазначив, що втрати Північної Кореї становлять понад 1000 солдатів із моменту, як їх залучили до війни проти України у грудні 2024-го.
- Під час Рамштайну президент Зеленський заявив, що Північна Корея втратила 4000 солдатів, але "задешево здобуває досвід" для поширення війни.
- Генеральний штаб ЗСУ оцінює російські втрати у 803 100 вбитих і поранених військових станом на 9 січня.