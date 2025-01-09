Зеленський: КНДР втратила 4000 солдатів, але задешево здобуває досвід для поширення війни
Північна Корея втратила 4000 солдатів, але "задешево здобуває досвід" для поширення війни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн".
Український лідер нагадав, що диктатор Володимир Путін "продовжує інвестувати в агресію, подвоює обсяги", а також фактично почав наймати солдатів з КНДР для продовження війни.
"Північна Корея вивчає сучасні методи ведення війни. Вони не цінують своїх людей, і ми це знаємо, вони втрачають їх – 4000 на сьогодні. Але Пхеньян задешево здобуває досвід, щоб реекспортувати війну, можливо, туди, в Індо-Тихоокеанський регіон", – пояснив Зеленський.
На його думку, водночас змова Росії з КНДР демонструє слабкість Путіна, оскільки жоден правитель РФ "ніколи не опуститься до того, щоб благати Пхеньян, окрім як зіткнувшись із гострими проблемами".
Відповідно, потрібно й далі тиснути на Росію – саме це гарантує, що українські військові отримають необхідну їм зброю, підсумував президент.
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