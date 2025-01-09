Зеленський: КНДР втратила 4000 солдатів, але задешево здобуває досвід для поширення війни
Володимир Зеленський (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Північна Корея втратила 4000 солдатів, але "задешево здобуває досвід" для поширення війни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн".

Український лідер нагадав, що диктатор Володимир Путін "продовжує інвестувати в агресію, подвоює обсяги", а також фактично почав наймати солдатів з КНДР для продовження війни.

"Північна Корея вивчає сучасні методи ведення війни. Вони не цінують своїх людей, і ми це знаємо, вони втрачають їх – 4000 на сьогодні. Але Пхеньян задешево здобуває досвід, щоб реекспортувати війну, можливо, туди, в Індо-Тихоокеанський регіон", – пояснив Зеленський.

На його думку, водночас змова Росії з КНДР демонструє слабкість Путіна, оскільки жоден правитель РФ "ніколи не опуститься до того, щоб благати Пхеньян, окрім як зіткнувшись із гострими проблемами".

Відповідно, потрібно й далі тиснути на Росію – саме це гарантує, що українські військові отримають необхідну їм зброю, підсумував президент.

  • 1 січня 2025 року Сирський заявив, що російська армія втратила на Курському напрямку вже понад 38 000 солдатів.
  • 2 січня ГУР повідомило, що росіяни й далі залучають підрозділи армії Північної Кореї до ведення бойових дій у Курській області.
  • 6 січня Зеленський заявив, що чисельність північнокорейських військ, які братимуть участь у війні Росії проти України, може зрости до 500 000.
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