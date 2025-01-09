Умєров заявив, що новий "Рамштайн" відбудеться вже у лютому

На даний час міністр не бачить "жодних проблем", оскільки уже погоджена наступна зустріч Контактної групи

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

На лютий погоджено нове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров після закінчення 25-ї зустрічі "Рамштайну", передає Радіо Свобода.

"Ми вже зазначили, що в лютому проводимо наступний "Рамштайн". Ми хочемо, щоб США залишились і посилили присутність, формати є різні, як ви знаєте, ми створили NSATU [місія НАТО], є декілька європейських країн, які хочуть очолювати це, або співочолювати, тому що це з Україною разом робиться", – заявив він.

На даний час Умєров не бачить "жодних проблем", оскільки уже погоджена наступна зустріч у форматі "Рамштайн".

20 січня відбудеться інавгурація новообраного американського президента Дональда Трампа. Він не висловлювався щодо майбутнього формату "Рамштайн".

Чинний міністр оборони США Ллойд Остін після останнього засідання Контактної групи відмовився від прогнозів стосовно її майбутнього за адміністрації Трампа.

"Щодо Контактної групи: це має бути рішення наступної адміністрації. Я зараз не буду множити спекуляції щодо того, чи це відбудеться", – заявив посадовець.

У грудні 2024-го нове командування НАТО (NSATU) почало працювати над координацією західної військової допомоги Україні.

Ця місія забирає у США координацію допомоги для України, що багатьма розглядається як крок, спрямований на захист механізму підтримки проти Трампа, який скептично налаштований стосовно НАТО.