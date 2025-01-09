Число пострадавших из-за российской атаки по Запорожью возросло до 122 человек

Погибли 13 человек, среди травмированных один ребенок

Фото: ГСЧС Запорожье

В Запорожье до 122 человек возросло количество пострадавших из-за российского удара 8 января, сообщило Министерство внутренних дел.

Среди травмированных – один ребенок. Число погибших не изменилось: сейчас известно о 13 жертвах удара оккупантов.

Утром 9 января глава обладминистрации Иван Федоров сообщал о 113 пострадавших, 10 из них находились в тяжелом состоянии.

Днем 8 января Россия атаковала промышленную инфраструктуру в Запорожье.

Предварительно сообщалось об ударе КАБами, но впоследствии стало известно, что это были ФАБ-500 с УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции, устанавливаемым для увеличения дальности полета и точности наведения на цель).