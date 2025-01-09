Кількість постраждалих через російську атаку по Запоріжжю зросла до 122 людей

Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі до 122 осіб зросла кількість постраждалих через російський удар 8 січня, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Серед травмованих одна дитина. Кількість загиблих не змінилася: наразі відомо про 13 жертв удару окупантів.

Вранці 9 січня голова обладміністрації Іван Федоров повідомляв про 113 постраждалих, 10 з них перебували у тяжкому стані.

Удень 8 січня Росія атакувала промислову інфраструктуру в Запоріжжі.

Попередньо повідомлялося про удар КАБами, але згодом стало відомо, що це були ФАБ-500 з УМПК (універсальним модулем планування і корекції, що встановлюється для збільшення дальності польоту і точності наведення на ціль).