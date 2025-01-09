ЗСУ збили три російські "Іскандери", що летіли на Кривий Ріг

Ракета "Іскандер-К" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Українські військові збили усі три крилаті ракети "Іскандер-К", якими росіяни атакували Кривий Ріг. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Бойову роботу виконали підрозділи повітряного командування "Схід".

За даними військових, російська атака сталася о 14:10. За хвилину до цього часу Суспільне повідомляло про звуки вибуху у Кривому Розі.

"Іскандер-К" – це варіант російського балістичного оперативно-тактичного ракетного комплексу з використанням крилатих ракет Р-500. Їхня дальність становить – 500 км, маса бойової частини – 480 кг.

Висота польоту ракети – близько семи метрів під час виходу на ціль і не вище шести кілометрів. Ракета автоматично коригується весь час польоту й автоматично огинає рельєф місцевості.