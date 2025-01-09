ВСУ сбили три российских "Искандера", летевших на Кривой Рог

Защитникам из Воздушных сил удалось сбить все ракеты, которыми оккупанты атаковали город

Ракета "Искандер-К" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Украинские военные сбили все три крылатые ракеты "Искандер-К", которыми россияне атаковали Кривой Рог. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Боевую работу осуществили подразделения воздушного командования "Восток".

По данным военных, российская атака произошла в 14:10. За минуту до этого Суспільне сообщало о звуках взрыва в Кривом Роге.