ВСУ сбили три российских "Искандера", летевших на Кривой Рог
Украинские военные сбили все три крылатые ракеты "Искандер-К", которыми россияне атаковали Кривой Рог. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Боевую работу осуществили подразделения воздушного командования "Восток".
По данным военных, российская атака произошла в 14:10. За минуту до этого Суспільне сообщало о звуках взрыва в Кривом Роге.
- "Искандер-К" – это вариант российского баллистического оперативно-тактического ракетного комплекса с использованием крылатых ракет Р-500. Их дальность составляет – 500 км, масса боевой части – 480 кг.
- Высота полета ракеты – около семи метров при выходе на цель и не выше шести километров. Ракета автоматически корректируется всё время полета и автоматически огибает рельеф местности.