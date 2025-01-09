Зеленський в Італії говорив з Мелоні про захист від ударів Росії: Таких як по Запоріжжю

Головною темою зустрічі міністрів оборони під час Рамштайну була потреба України в ракетах для систем ППО

Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні (Фото: FILIPPO ATTILI / EPA)

Президент Володимир Зеленський прибув до Італії та зустрівся з прем'єр-міністеркою країни Джорджею Мелоні.

"Обговорили допомогу в захисті наших людей та наших міст і сіл від російських ударів, таких як по Запоріжжю", – написав Зеленський.

За його словами, Україна дуже вдячна Італії за підтримку її протиповітряної оборони.

Голова держави зазначив, що на зустрічі говорили про "подальшу важливу взаємодію" у розбудові українського повітряного щита та співпрацю з партнерами задля наближення миру.

Окрім цього обговорювали спільну роботу стосовно відбудови, котра "може зміцнити обидві наші країни: про наші економіки, робочі місця для наших людей, соціальний розвиток", повідомив президент.

Також під час зустрічі у форматі "Рамштайн" міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч з італійським колегою Гвідо Крозетто. Головною темою була потреба України в ракетах для систем ППО.

Сторони обговорили можливості, котрі може надати Італія, з урахуванням значного досвіду її компаній у виробництві ППО та боєприпасів до них, а особливу увагу посадовці приділили перспективам спільного виробництва таких систем та ракет.

У вересні міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що найближчим часом Рим передасть Україні другу батарею протиповітряної оборони SAMP-T.

Удень 8 січня Росія атакувала промислову інфраструктуру в Запоріжжі. Станом на 9 січня відомо про 13 загиблих та 122 постраждалих, серед яких дитина.

Попередньо повідомлялося про удар КАБами, але згодом стало відомо, що це були ФАБ-500 з УМПК (універсальним модулем планування і корекції, що встановлюється для збільшення дальності польоту і точності наведення на ціль).