Національна поліція опублікувала відео перших хвилин після наймасштабнішої за кількістю постраждалих російської атаки ФАБами на Запоріжжя.

Під час цинічного обстрілу запорізькі патрульні одними з перших прибули на місце трагедії.

Вони надавали домедичну допомогу травмованим і допомагали евакуюватися в безпечні місця, адже загроза повторного удару була надзвичайно високою.

Також інспектори перекривали дорожній рух, щоб убезпечити інших людей.

"На службових автомобілях поліціянти транспортували поранених до лікарень. Кожна хвилина була вирішальною для життя людей", – йдеться у повідомленні.

Очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що станом на ранок 10 січня 13 людей загинули, 123 отримали поранення, серед яких 66 перебувають у лікарнях (11 у важкому стані в реанімації), 50 – на амбулаторному лікуванні.

"Це наймасштабніший випадок із початку повномасштабного вторгнення, де зафіксована така велика кількість постраждалих одночасно", – написав він.

Удар по густонаселеному району стався в годину пік (15:30–16:00), коли мешканці поверталися з роботи. Знищено дві маршрутки, загинули пасажири. У трамваї загинули дві людини. Пошкоджено 36 автівок.

Удень 8 січня Росія атакувала промислову інфраструктуру в Запоріжжі.

Попередньо повідомлялося про удар КАБами, але згодом стало відомо, що це були ФАБ-500 з УМПК (універсальним модулем планування і корекції, що встановлюється для збільшення дальності польоту і точності наведення на ціль).

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