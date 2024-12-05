Будем чаще просыпаться в России – Сергей Флеш о борьбе с "шахедами"

"Шахед" (Фото: Aleksandr Gusev / Рacific Press picture alliance)

Ситуации, когда украинцы просыпаются, а телефон им говорит, что они находятся в одном из российских регионов, будут случаться все чаще. Об этом в интервью LIGA.net рассказал эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов.

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По его словам, в следующем году в Украине будет активно развиваться антинавигационный РЭБ, который работает против российских "шахедов".

"Сейчас, когда "шахед" попадает в зону действия РЭБ и теряет свои координаты, внутренний компас говорит ему: "Шахед", мы потерялись, поэтому продолжай лететь в том же направлении, на той же высоте. Просто лети". И он просто летит, пока снова не появятся сигналы спутника и не получится найти цель. Это может произойти через километр, через пять, через 10. Наша задача – создать и максимально расширить над Украиной зону такого РЭБа, чтобы "шахед" залетал и терялся наглухо", – сказал Бескрестнов.