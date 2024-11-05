Украинцы пожаловались на сбои в работе GPS во время тревог. В Генштабе объяснили причину
Из-за применения средств радиоэлектронной борьбы на фронте у некоторых украинцев некорректно отображается геолокация и время. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Сбои заметили 5 ноября во время воздушной тревоги. Украинцы начали жаловаться в сети, что их "забрасывает" куда-то в Курскую область РФ или в Беларусь, а телефоны внезапно переводят часы на час вперед или назад.
В Генштабе ВСУ объяснили, что для повышения эффективности воздействия на оккупантов применяются средства подмены координат спутниковой навигации GPS (спуфинг). Побочный эффект этого воздействия – нарушение систем точного времени на смартфонах в режиме автоматического уточнения времени.
"Учитывая указанное, целесообразно отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне и учитывать, что при объявлении воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться", – отметили в Генштабе ВСУ.
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