Украинцы пожаловались на сбои в работе GPS во время тревог. В Генштабе объяснили причину

Сбой в работе геолокации телефона (Иллюстративное фото: freepik)

Из-за применения средств радиоэлектронной борьбы на фронте у некоторых украинцев некорректно отображается геолокация и время. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Сбои заметили 5 ноября во время воздушной тревоги. Украинцы начали жаловаться в сети, что их "забрасывает" куда-то в Курскую область РФ или в Беларусь, а телефоны внезапно переводят часы на час вперед или назад.

В Генштабе ВСУ объяснили, что для повышения эффективности воздействия на оккупантов применяются средства подмены координат спутниковой навигации GPS (спуфинг). Побочный эффект этого воздействия – нарушение систем точного времени на смартфонах в режиме автоматического уточнения времени.

"Учитывая указанное, целесообразно отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне и учитывать, что при объявлении воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться", – отметили в Генштабе ВСУ.