Українці поскаржилися на збій в роботі GPS під час тривог. В Генштабі пояснили причину
Через застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на фронті у деяких українців некоректно відображається геолокація та час. Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України.
Збої помітили 5 листопада під час повітряної тривоги. Українці почали скаржитися в мережі, що їх "закидає" десь у Курську область РФ або до Білорусі, а телефони раптово переводять годинники на годину вперед або назад.
В Генштабі ЗСУ пояснили, що для підвищення ефективності впливу на окупантів застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг). Побічний ефект цього впливу – порушення систем точного часу на смартфонах в режимі автоматичного уточнення часу.
"Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися", – зазначили в Генштабі ЗСУ.
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