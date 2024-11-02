Зараз ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів Росії з 2022-го – Сирський

Олександр Сирський (Фото: Telegram головнокомандувача)

Зараз Збройні Сили України стримують "один з найпотужніших наступів" з початку повномасштабного вторгнення, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський під час зустрічі з делегацією військ Чехії.

"Поінформував чеських колег про ситуацію на лінії фронту, яка продовжує залишатися складною. Активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів. Наразі, ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення", – заявив головком.

Також Сирський відзначив, що Чехія є відданою союзницею України й стала ініціатором низки "критично важливих ініціатив", зокрема коаліції з розвитку спроможностей артилерії, бронетанкової техніки, а також авіаційної коаліції та коаліції інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони.

На завершення розмови головком подякував начальнику чеського Генерального штабу Карелу Ржегку та уряду країни за підтримку України й висловив сподівання на продовження реалізації чинних ініціатив.