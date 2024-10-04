До 300 000 на рік. Чехія вироблятиме в Україні снаряди 155-мм
Чехія та Україна домовилися про спільне виробництво снарядів калібру 155 мм на українській території, зокрема. Про це повідомляє пресслужба компанії Czechoslovak Group (CSG).
Чеська компанія 2 жовтня на Міжнародному форумі оборонної промисловості (DFNC2) у Києві уклала низку великих контрактів із підприємством Українська бронетехніка. Виробництво артилерійських та танкових снарядів великого калібру розпочнеться у 2025 році як в Україні, так і в Чехії, щоб "прискорити та збільшити" темпи виробництва, а також знизити ціну на снаряди.
Повідомляється, що CSG надасть українському виробнику необхідні ноу-хау та допомогу для початку виробництва. За планом у 2025 році планують виготовити 100 000 одиниць боєприпасів, а у 2026 році наростити виробництво до 300 000 і навіть більше.
Ця чеська компанія співпрацювала з Україною задовго до початку повномасштабної війни. У 2018 році CSG передала українській стороні десятки самохідних гаубиць та бойових машин піхоти. А з 2022 року чеська компанія розпочала "суттєвіші постачання" техніки: танки, БМП, САУ, системи протиповітряної оборони. Також ця компанія постачає Україні боєприпаси у рамках чеської ініціативи.
- 29 серпня в Чехії зазначили, що постачання снарядів в Україну в рамках чеської ініціативи відбувається за планом.
- Глава МЗС Чехії заявив, що країна переконуватиме союзників зняти обмеження щодо застосування далекобійної зброї для України.
- 9 вересня глава Генштабу Чехії закликав союзників дозволити Україні завдавати далекобійних ударів по Росії. Він вважає ядерні загрози РФ чимось серйозним.