До 300 000 на рік. Чехія вироблятиме в Україні снаряди 155-мм

Артснаряди (Фото: Czechoslovakgroup)

Чехія та Україна домовилися про спільне виробництво снарядів калібру 155 мм на українській території, зокрема. Про це повідомляє пресслужба компанії Czechoslovak Group (CSG).

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Чеська компанія 2 жовтня на Міжнародному форумі оборонної промисловості (DFNC2) у Києві уклала низку великих контрактів із підприємством Українська бронетехніка. Виробництво артилерійських та танкових снарядів великого калібру розпочнеться у 2025 році як в Україні, так і в Чехії, щоб "прискорити та збільшити" темпи виробництва, а також знизити ціну на снаряди.

Повідомляється, що CSG надасть українському виробнику необхідні ноу-хау та допомогу для початку виробництва. За планом у 2025 році планують виготовити 100 000 одиниць боєприпасів, а у 2026 році наростити виробництво до 300 000 і навіть більше.

Ця чеська компанія співпрацювала з Україною задовго до початку повномасштабної війни. У 2018 році CSG передала українській стороні десятки самохідних гаубиць та бойових машин піхоти. А з 2022 року чеська компанія розпочала "суттєвіші постачання" техніки: танки, БМП, САУ, системи протиповітряної оборони. Також ця компанія постачає Україні боєприпаси у рамках чеської ініціативи.

29 серпня в Чехії зазначили, що постачання снарядів в Україну в рамках чеської ініціативи відбувається за планом.

Глава МЗС Чехії заявив, що країна переконуватиме союзників зняти обмеження щодо застосування далекобійної зброї для України.

9 вересня глава Генштабу Чехії закликав союзників дозволити Україні завдавати далекобійних ударів по Росії. Він вважає ядерні загрози РФ чимось серйозним.