У МЗС Чехії пояснили слова Павела про тимчасову окупацію українських територій

Заступник очільника МЗС вважає, що Петр Павел оцінював поточну ситуацію як колишній генерал і солдат

Петр Павел (Фото: Sarah Yenesel / EPA)

Президент Чехії Петр Павел оцінив поточну ситуацію на фронті в Україні, коли допустив, що деякі українські території продовжать перебувати під окупацією Росії після завершення війни, але саме українці мають вирішувати, на яких умовах можливе припинення вогню. Таку думку озвучив заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Маріан в коментарі Радіо Свобода.

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Маріан наголосив, що Павел – великий прихильник України, тому просуває Формулу миру президента Володимира Зеленського.

За словами заступника очільника МЗС, президент Чехії оцінював поточну ситуацію як колишній генерал і солдат.

"Щодо майбутнього мирного врегулювання чи будь-якого рішення — по-перше, я вважаю, що ми маємо дати Україні вирішувати, які умови є прийнятні. По-друге, ми повністю підтримуємо Формулу миру. Це є правильний шлях. По-третє, якщо буде будь-яка угода щодо припинення вогню, я боюся, це буде лише тимчасово", – заявив Маріан.

Він додав, що це було у 2014-2015 роках після підписання Мінських угод.

"Тож президент Павел може мати рацію, що можуть бути певні тимчасово окуповані території, але це не змінює нашого підходу", – резюмував заступник очільника МЗС Чехії.