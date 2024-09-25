Павел відреагував на обурення МЗС його заявою про території. Заявив, що не сказав нового

Президент Чехії наголосив, що не говорив "нічого такого, чого не говорив уже давно", і ще торік "застерігав від нереалістичних очікувань"

Петр Павел (Фото: ЕРА)

Президент Чехії Петр Павел відреагував на обурення українського Міністерства закордонних справ його заявою про те, що після війни РФ може зберегти контроль над деякими територіями України. Він заявив, що не сказав нічого нового, передає ČTK.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Павел наголосив, що не говорив "нічого такого, чого не говорив уже давно", і ще торік "застерігав від нереалістичних очікувань".

На його думку, очікування, що війна завершиться швидкою та однозначною перемогою України за кілька тижнів чи місяців, можуть бути небезпечними для всіх. Тому це питання потрібно розглядати з урахуванням реальних можливостей, додав чеський лідер.

"Я ніколи не ставив під сумнів, що ми повинні підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності, що це кінцева мета. Ми просто повинні бути реалістичними щодо часового горизонту і ціни досягнення цієї мети <...> Перемога над Росією в Україні ціною знищення половини українського населення, напевно, не є перемогою", – зазначив Павел.

23 вересня Павел в інтерв’ю The New York Times сказав, що втома від повномасштабної війни "зростає повсюди", тому Україні "потрібно бути реалістом" щодо перспектив повернення територій, окупованих Росією.

25 вересня МЗС відреагувало на його заяву так: виведення російських окупаційних військ з суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів є одним з обовʼязкових пунктів Формули миру президента Володимира Зеленського.

Читайте також: Павел: Важливо підтримувати Україну настільки, щоб РФ зрозуміла, що єдиний вихід – переговори