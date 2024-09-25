Павел ответил на возмущение МИД его заявлением о территориях. Заявил, что не сказал нового

Президент Чехии подчеркнул, что не говорил "ничего такого, чего не говорил уже давно", и еще в прошлом году "предостерегал от нереалистичных ожиданий"

Петр Павел (Фото: ЕРА)

Президент Чехии Петр Павел отреагировал на возмущение украинского Министерства иностранных дел его заявлением о том, что после войны РФ может сохранить контроль над некоторыми территориями Украины. Он заявил, что не сказал ничего нового, передает ČTK.

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Павел подчеркнул, что не говорил "ничего такого, чего не говорил уже давно", и еще в прошлом году "предостерегал от нереалистичных ожиданий".

По его мнению, ожидания, что война завершится быстрой и однозначной победой Украины через несколько недель или месяцев, могут быть опасными для всех. Поэтому этот вопрос следует рассматривать с учетом реальных возможностей, добавил чешский лидер.

"Я никогда не ставил под сомнение, что мы должны поддерживать Украину в восстановлении территориальной целостности, что это конечная цель. Мы просто должны быть реалистичны относительно временного горизонта и цены достижения этой цели <...> Победа над Россией в Украине ценой уничтожения половины украинского население, наверное, не победа", – отметил Павел.

23 сентября Павел в интервью The New York Times сказал, что усталость от полномасштабной войны "растет повсюду", поэтому Украине "нужно быть реалистом" по поводу перспектив возвращения территорий, оккупированных Россией.

25 сентября МИД отреагировал на его заявление так: вывод российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ является одним из обязательных пунктов Формулы мира президента Владимира Зеленского.

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