Павел ответил на возмущение МИД его заявлением о территориях. Заявил, что не сказал нового
Президент Чехии Петр Павел отреагировал на возмущение украинского Министерства иностранных дел его заявлением о том, что после войны РФ может сохранить контроль над некоторыми территориями Украины. Он заявил, что не сказал ничего нового, передает ČTK.
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Павел подчеркнул, что не говорил "ничего такого, чего не говорил уже давно", и еще в прошлом году "предостерегал от нереалистичных ожиданий".
По его мнению, ожидания, что война завершится быстрой и однозначной победой Украины через несколько недель или месяцев, могут быть опасными для всех. Поэтому этот вопрос следует рассматривать с учетом реальных возможностей, добавил чешский лидер.
"Я никогда не ставил под сомнение, что мы должны поддерживать Украину в восстановлении территориальной целостности, что это конечная цель. Мы просто должны быть реалистичны относительно временного горизонта и цены достижения этой цели <...> Победа над Россией в Украине ценой уничтожения половины украинского население, наверное, не победа", – отметил Павел.
- 23 сентября Павел в интервью The New York Times сказал, что усталость от полномасштабной войны "растет повсюду", поэтому Украине "нужно быть реалистом" по поводу перспектив возвращения территорий, оккупированных Россией.
- 25 сентября МИД отреагировал на его заявление так: вывод российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ является одним из обязательных пунктов Формулы мира президента Владимира Зеленского.
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