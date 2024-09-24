МЗС прокоментувало заяву Павела щодо тимчасової окупації деяких українських територій

У МЗС наголосили, що тимчасові рішення не відновлять мир, а лише відтермінують війну

Петр Павел (Фото: Andre Pain/EPA)

Виведення російських окупаційних військ з суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів є одним з обовʼязкових пунктів Формули миру президента Володимира Зеленського. Так Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву президента Чехії Петра Павела про те, що Україна має змиритися з тимчасовою окупацією деяких територій.

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У МЗС зазначили, що виведення окупаційних військ та інші положення Формули гарантуватимуть всеосяжний, справедливий та довготривалий мир не лише для України, але для всього європейського континенту та світу.

"Наголошуємо, що не може бути половинчастих рішень, коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки. У цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну", – йдеться у заяві.

МЗС закликало до обʼєднання зусиль задля втілення Формули миру в інтересах усіх націй, які поважають Статут ООН і цінність людського життя.

"Маємо разом посилити тиск на Росію, щоб примусити її до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права. Це реалістичний сценарій, який ми здатні втілити спільними зусиллями", – наголосили у відомстві.

Павел в інтерв’ю The New York Times сказав, що втома від повномасштабної війни "зростає повсюди", тому Україні "потрібно бути реалістом" щодо перспектив повернення територій, окупованих Росією.

"Найімовірнішим результатом війни буде те, що частина українських територій тимчасово опиниться під російською окупацією", – заявив президент Чехії.

14 червня 2024 року російський диктатор Путін заявив, що окупанти нібито "негайно припинять вогонь", а Кремль буде готовий до переговорів, якщо Сили оборони вийдуть з території чотирьох українських областей.

Президент Зеленський назвав заяви Путіна щодо припинення війни ультиматумом і порівняв його з Гітлером. Він заявив, що Україна може вести перемовини з Росією через посередників, і як приклад навів формат Чорноморської зернової ініціативи.

25 липня Павел заявив, що для того, щоб переговори про мир в Україні дали результат, до них варто долучити Китай та Росію.

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